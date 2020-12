Primarul de Rădăuți, Bogdan Loghin, i-a mulțumnit astăzi președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, pentru că a alocat 1,5 milioane de lei din Fondul de rezervă instituției pe care o conduce pentru a acoperi datoria către furnizorul de gaz metan eliminând astfel riscul sistării furnizării gazului în municipiu. ”Domnul președinte Flutur prin CJ ne-a ajutat cu suma de 1,5 milioane de lei în urma problemelor care ne-au fost semnalate de către ministrul economiei și anume că municipiul Rădăuți figurează cu o datorie de peste 1 milion de euro la furnizorul de gaz. Am luat măsuri și m-am deplasat la București, am discutat cu furnizorul de gaz, am văzur părerea celor de la Servicii Comunale și am luat măsuri. Am mers la Consiliul Județean am explicat și acolo care este problema și îi mulțumesc domnului președinte Flurtur pentru că a găsit înțelegere față de noi. Și asta pentru că sincer era o problem foarte gravă pentru că municipiul Rădăuți risca să rămână fără gaz la fel cum s-a întâmplat în București. Bineîînțeles că vom veni și noi cu o sumă de bani. Vom vorbi în cadrul Primăriei și vom vedea exact cât vom bugeta în această direcție o sumă cu destinație specială pentru gaz. Vrem să avem și acordul celor de la Servicii Comunale pentru că nu mi-aș dori să văd că alocăm o sumă care să ajungă în altă parte. Eventual să plătim 1,2 milioane de lei o datorie veche către Servicii Comunale despre care am aflat că în acest an nu a fost plătit absolut nimic din acea eșalonare și să ajungă în altă parte”, a declarat Loghin.