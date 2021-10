Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a inspectat astăzi lucrările de modernizare a străzii Tineretului pentru a se asegura personal de buna desfășurare a lucrărilor. ”Știm cu toții că pe strada Tineretului au existat neconformități legate de compoziția asfaltului, o situație neplăcută, care a fost remediată de către compania care se ocupă de lucrările de asfaltare, în urma intervenției pe care am făcut-o imediat. Azi am făcut o vizită de lucru pe strada Tineretului pentru a mă asigura personal de buna desfășurare a lucrărilor, prilej cu care am discutat și cu cetățenii din zonă. Sunt zone în Rădăuți care au rămas uitate de timp, în nevoi, iar prioritatea noastră este să le scoatem la lumină. Promitem tuturor cetățenilor municipiului Rădăuți că nu vor mai întâlni derapaje ale companiilor contractate de Primărie. În acest scop, vom înmulți activitatea și controalele în teren”,a declarat Loghin.