Primarul Rădăuțiului Bogdan Loghin a convocat în ședință directorii tuturor unităților de învățământ din municipiu pentru a se asigura că noul an școlar debutează fără probleme. ”Noul an școlar începe în câteva zile, astfel că am organizat o întâlnire cu toți directorii instituțiilor de învățământ din municipiul Rădăuți, pentru a ne asigura de bunul mers al activităților premergătoare începerii noului an școlar. S-a discutat despre toate situațiile cu care se confruntă unitățile de învățământ, concluzionându-se că cea mai stringentă problemă este cea a plăților pentru energie. Împreună cu directorii care dau dovadă de implicare, se vor căuta și identifica cele mai optime soluții pentru a face față acestei provocări. Noul an școlar este unul al reformelor și al schimbărilor organizatorice, pentru sistemul de învățământ, iar datoria municipalității rădăuțene este de a le fi alături atât cadrelor didactice, cât și elevilor care azi construiesc viitorul de mâine. Doar împreună vom putea face față tuturor provocărilor și vă asigurăm că educația reprezintă una din prioritățile mele ca primar”, a declarat Bogdan Loghin.