Primarul Loghin municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a făcut un scurt bilanț al anului 2022 arătând că ”am reușit împreună cu echipa din Primărie, să putem face investiții extrem de multe, accesând fonduri de toate tipurile, cu o rapiditate și acuratețe fără precedent în Rădăuți până acum”. ”Prieteni dragi de pretutindeni, atât de multe lucruri bune s-au întâmplat în acest an, încât țin neapărat să împart această bucurie cu voi! Am încercat să adaug în postare câte o fotografie din fiecare eveniment petrecut anul acesta, dar spațiul nu este suficient pentru a le posta pe toate…. Important însă, este faptul că am reușit împreună cu echipa din Primărie, să putem face investiții extrem de multe, accesând fonduri de toate tipurile, cu o rapiditate și acuratețe fără precedent în Rădăuți până acum, pentru un asemenea volum de muncă! Din păcate, a trebuit să trecem și peste provocări extreme, cum ar fi problema veche a termoficării, problemă rezolvată cu ajutorul Guvernului României și al Consiliului Județean Suceava. În acest sens, țin să mulțumesc tuturor celor afectați, pentru răbdare, înțelegere, dar și pentru faptul că nu ați răspuns la provocări deși asta s-a încercat din răsputeri…Am ținut să fac acest mic bilanț pentru a puncta lucruri pe care le-am promis și pentru a ne bucura împreună așa cum am făcut de fiecare dată. Cu ajutorul lui Dumnezeu am depășit aceste momente grele și ne îndreptăm încrezători spre a continua dezvoltarea mult așteptată, PE TOATE PLANURILE! Pe această cale, doresc să adresez tuturor românilor din lumea întreagă, sărbători cu pace, liniște, sănătate, bucurii, împliniri și un AN NOU MINUNAT! LA MULȚI ANI!”, a postat Loghin pe pagina sa de socializare.