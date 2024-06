Municipiul Rădăuți și-a cinstit eroii. Manifestările de comemorare au avut loc la Monumentul Eroilor din parcul de lângă Mănăstirea Bogdana. A fost oficiată o slujbă de comemorare și au fost depuse coroane de flori la monument. Primarul Bogdan Loghin a transmis un mesaj cu acest prilej: „Eroii noștri sunt pilonii identității noastre naționale. Sacrificiul lor ne îndeamnă să păstrăm vie flacăra iubirii de țară și să ne respectăm valorile strămoșești. Este de datoria noastră să transmitem generațiilor viitoare această moștenire de curaj, devotament și demnitate. Să nu uităm că tot astăzi întreg neamul ortodox prăznuieste Dumnezeiasca Înălțare a lui Iisus la Ceruri, motiv pentru care din suflet vă spun: Hristos S-a Înălțat.” În spiritul recunoștinței, invităm toată comunitatea să reflecteze asupra sacrificiilor făcute de eroii noștri. Este unul din momentele în care ne unim inimile și gândurile în onoarea celor care au pus patria mai presus de sine și au luptat pentru ca noi să trăim într-o țară liberă și prosperă. Să păstrăm memoria lor vie, să fim demni de jertfa lor și să ne asumăm responsabilitatea de a construi un viitor mai bun pentru toți rădăuțenii!”, a spus Loghin.

