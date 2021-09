Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Andrei Loghin, s-a declarat mulțumit de cum sunt pregătite unitățile de învățământ pentru începerea noului an școlar și a arătat că investițiile în școli ating 1,2 milioane de euro. El a rugat părinții să nu vină în număr mare la festivitățile de deschidere a noului an școlar ținând cont de condițiile pandemice.

„Am trecut în revistă problemele tuturor unităților de învăpțământ din municipiul Rădăuți. Am fost plăcut surprins că directorii au luat toate măsurile de precauție pentru a pregăti noul an școlar. Cu toate acestea deși se va organiza festivitatea de deschidere aș avea rugămintea atât eu cât și directorii acestor unități de învățământ să ne deplasăm în număr cât mai redus totuși la această festivitate dat fiind condițiile pandemice. Este mai bine să prevenim. În afară de aceasta directorii au recurs la a rezolva toate problemele din punct de vedere al igienizării, al curățeniei, al pregătirii școlilor din punct de vedere pandemic. S-au mai făcut și investiții în școli. În același timp aș vrea să vă informez că din punct de vedere al fondurilor europene nu ne-am oprit doar la a duce sau a face demersuri de a aduce bani pentru drumuri și alte investiții. Am adus bani și pentru unitățile de învățământ. Astfel în acest moment avem aduse undeva la 1,2 milioane de euro fonduri cumpărând tablete, table interactive și tot ceea ce ține de digitalizarea unităților de învățământ”.