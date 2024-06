Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a fost prezent la festivitățile de încheiere a anului școlar în mai multe unități de învățământ din Rădăuți. El a transmis un mesaj clar în care a ținut să reitereze sprijinul necondiționat pentru educație. „În primul rând, mă adresez vouă, dragi elevi. Ați muncit din greu, ați depășit obstacole și ați arătat că sunteți capabili de mari realizări. Fiecare dintre voi a crescut și s-a dezvoltat în acest an, atât pe plan academic, cât și personal. Sunteți viitorul nostru și avem toată încrederea că veți continua să ne faceți mândri. Părinților, vă mulțumesc pentru sprijinul și încrederea pe care le-ați oferit copiilor dumneavoastră și pentru colaborarea strânsă cu școlile noastre. Fără suportul și implicarea dumneavoastră, succesul acestui an școlar nu ar fi fost posibil. Cadrelor didactice, vă sunt recunoscător pentru dedicarea și efortul depus în educarea și formarea elevilor noștri. Munca dumneavoastră este esențială și aduce o contribuție inestimabilă la dezvoltarea comunității noastre. Am traversat împreună un an cu provocări, dar și cu multe reușite. În fața dificultăților, am arătat unitate și reziliență. Împreună, am făcut pași importanți pentru a asigura un mediu educațional de calitate. Celor care intrați în examene vă doresc succes, iar celorlalți vă doresc o vacanță de vară minunată, plină de relaxare, bucurie și experiențe frumoase. Să ne revedem cu toții, odihniți și plini de energie, la începutul unui nou an școlar, pregătiți pentru noi provocări și realizări.”, a transmis Loghin.