Astăzi, primarul Sucevei, Ion Lungu, a bătut primul țăruș în pămînt, pentru amenajarea unei zone de agrement pe malul rîului Suceava, pe o suprafață de 15,5 hectare care va cuprinde spații de promenadă și recreere. La demararea lucrărilor, primarul a spus că speră ca noua zonă de agrement să prindă contur pînă la vară. Investiția va fi realizată de asocierea formată din firmele locale „General Construct” și „Art Peisaj” și are un termen de execuție 22 de luni. Investiția va costa peste 16,2 milioane de lei și va fi finanțată cu bani atrași printr-un proiect european. Primarul Lungu a menționat că municipalitatea va face demersuri la Ministerul Mediului, pentru consolidarea malurilor în zona de intervenție, deoarece acest lucru nu este eligibil pe fonduri europene, fiind vorba despre patrimoniul Apelor Române. Zona de agrement va fi amenajată în albia minoră a rîului Suceava pe porțiunea dintre „Stimas” și „Iulius Mall” în lungime de un kilometru.

