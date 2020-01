Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că luni, 20 ianuarie, va demara proiectul de amenajare a zonei de agrement de pe malul rîului Suceava. El a amintit că investiția va fi realizată de asocierea formată din firmele locale „General Construct” și „Art Peisaj”. Termenul de execuție este de 22 de luni. Investiția va costa aproape 12,9 milioane de lei și va fi finanțată cu bani atrași printr-un proiect european. Zona de agrement va fi amenajată în albia minoră a rîului Suceava pe porțiunea dintre „Stimas” și „Iulius Mall” în lungime de un kilometru. Ea se va întinde pe o suprafață de 15 hectare și va cuprinde terenuri de tenis, de badminton, de gimnastică aerobică, pistă de biciclete, alei pentru promenadă, bănci, locuri de joacă pentru copii și o platformă pentru evenimente culturale. De asemenea, noua zonă de agrement va dispune de sistem de irigație automat, sistem de iluminat modern și de internet gratuit.

