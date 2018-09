Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat sâmbătă la campania de cărățenie „Let’s do it, România!” în Parcul Șipote pe care municipalitatea îl va prelua pentru a amenaja o zonă de agrement. ”Particip la Ziua Mondială a Curățeniei. Este o inițiativă bună de voluntariat. Facem curățenie în Parcul Șipote pe care vrem să-l transferăm la Primărie și am avut în acest sens discuții cu cei de la Romsilva. Ei sunt de acord dar mai avem o problemă: Guvernul trebuie să emită normele metodologice la legea care a fost adoptată privind transferul pădurilor parc la primării. Voi avea discuții la Guvern și la Ministerul Mediului să grăbim apariția acestor norme metodologice astfel încât să putem prelua acest parc. Până atunci vom face acțiuni de igienizare permanente pentru a păstra Parcul Șipote curat”, a declarat Ion Lungu.