Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că astăzi s-a semnat la Compania Națională de Investiții contractul pentru proiectare și execuție la Sala Polivalenta de 5.000 de locuri de la Suceava, cu firma câștigătoare a licitației SC „MIS GRUP „SRL BISTRITA.

Termenul de proiectare și execuție este de 24 luni (patru luni pentru proiectare si 20 luni pentru execuție”.

”Am stabilit cu conducerea firmei câștigătoare să avem prima întâlnire săptămâna viitoare la Suceava să stabilim demararea contractului”, a spus Lungu. De menționat că valoarea investiției în Sala Polivalentă este estimată la aproximativ 129 de milioane de lei, fonduri europene.