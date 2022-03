În municipiul Suceava a debutat campania de primăvară pentru plantări de arbori ornamentali. Împreună cu echipa din Primărie a ieșit la plantat, ca în fiecare an, și primarul Ion Lungu. El a spus că vor fi plantați 300 de arbori ornamentali din speciile brad alb, molid, castan, brad argintiu, pin, tei ,prun roșu si salcâm galben. Vor fi plantați arbori în următoarele locații: Parcul central, Parcul Ițcani, alimentara Obcini, pasarelă Burdujeni, Zona Agrement Tătărași, Parc Curtea Domneasca, Parc Steaguri, zona Mitropolie, parcul din fața EON, aliniamente stradale, zona BCR.

”În aceasta perioadă pregătim în seră si răsadurile de flori. Avem în lucru 267.000 de ghivece si 1100 jardiniere care vor fi plantare după sărbătorile pascale. Ne dori ca si in acest an Suceava să fie un oraș verde, un oraș al florilor”, a declarat Lungu.