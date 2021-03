Primarul Sucevei, IonLungu, a însoțit racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava în procesiunea ce a avut loc duminică, 21 martie, prin toate cartierele municipiului cu opriri și scurte slujbe de rugăciune în curtea Spitalului Județean Suceava, precum și la Căminul de bătrâni al Arhiepiscopiei, la ieșirea spre Ipotești.

”În această primă duminică din Postul Mare, Duminica Ortodoxiei, am însoțit racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, în procesiunea ce a avut loc prin toate cartierele municipiului, cu opriri și scurte slujbe de rugăciune în curțile Spitalului Județean Suceava, precum și la Căminul de bătrâni al Arhiepiscopiei, la ieșirea spre Ipotești. Ne rugăm Sfântului Ioan cel Nou să mijlocească rugăciunile noastre către Bunul Dumnezeu, să ne ocrotească și să ne ajute să trecem cu bine peste această perioadă de pandemie pe care o traversăm!”, a spus Lungu.