Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a purtat discuții la mai multe ministere din București pe marginea unor proiecte de dezvoltare a orașului. ”Am avut mai multe intîlniri la Bucuresti la ministere si agenții pe problemele curente ale municipaliații. Am avut discutii la CNI pe tema licitațiilor la Sala polivalentă si Creșa mare,la creșă daca nu vor fi contestatii s-ar putea semna contractul de execuție in luna mai. Am avut intîlnire la ANRE pentru avizare documentație finanțare lucrări termoficare pe programul Termoficare 2006-2022. Am discutat la Ministerul dezvoltarii ,urmatoarele probleme: demarare licitație pentru reabilitare blocuri pe bani guvernamentali, evaluare proiecte PNI Anghel Saligny,este in curs finalizare evaluarea tuturor proiectelor depuse, furnizare autobuze electrice de la firma Solaris din Polonia, asigurare finananțare lucrări reabilitări termice in anul 2022,prin proiectul Termoficare 2006-2022. De asemenea am participat la Comisia de Împrumuturi de la Ministerul de finanțe,in care am asigurat finanțarea pentru terminarea lucrărilor la Piata George Enescu. Sunt convins că discuțiile avute la Bucuresti vor urgenta implementarea proiectele aflate in curs de derulare”, a declarat Lungu.

