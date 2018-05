Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a sărbătorit Ziua Europei la Bethlehem, alături de reprezentantul Uniunii Europene, Ralph Taraf, omologul său de la Bethlehem, Anton Salman și reprezentantul României în Palestina, Cătălin Țîrlea. „La standul românesc, am sărbătorit ”ia românească” și am gustat produse gastronomice românești. Pelerinii din Suceava au purtat, în majoritate, ii frumoase tradiționale și am realizat o paradă a acestora pe muzică populară românească, lucru foarte apreciat …de cei prezenți”, a notat primarul Lungu pe pagina sa de socializare.