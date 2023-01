Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că se lucrează la fundamentarea bugetului pe anul 2023 care va fi aprobat în ședința Consiliului Local din această lună. Lungu a menționat că bugetul va fi cam la același nivel ca și cel din 2022 și a prezentat cele 50 de investiții care vor constitui coloana secțiunii de dezvoltare. Nu lipsesc Roata Panoramică, proiectul de modernizare a sălii de Consiliul Local sau cel de acoperire a Patinoarului din Areni.

Iată lista completă:

1 Finalizare proiect Transport Ecologic cu Autobuze Solaris;

2 Proiect Transport Metropolitan – licitație autobuze electrice:

3 Depunerea de proiecte 100 Orașe Europene;

4 Aprobare SIDU 2021-2027;

5 Proiect Amenajare Parc Șipote;

6 Proiect Amenajare Pădure Zamca;

7 Reabilitare Curtea Domnească;

8 Depunere proiect Parc Fotovoltaic;

9 Reabilitarea energetică a 5 unități de învățământ;

10 Reabilitarea energetică a 2 clădiri publice;

11 Reabilitare energetică clădiri rezidențiale – 4 proiecte;

12 Proiect Creșă nouă în Burdujeni pe Dealul Mănăstirii;

13 Proiect Creșă nouă Tătărași;

14 Aprobare proiect Modelare Urbană și Depunerea proiectului pe POR;

15 Implementare GIS Urban;

16 Aprobare finală PUG;

17 Închiderea Gropii Ecologice de la Ipotești cu fonduri norvegiene;

18 Construire corp clădire la CN Petru Rareș – gimnaziu;

19 Grădiniță nouă în cartierul Obcini;

20 Grădiniță nouă la Școala Gimnazială nr. 1;

21 Proiect Digitalizare Școli;

22 Reabilitare și modernizare clădiri la CT Al. I. Cuza pentru învățământ dual;

23 Reabilitare și modernizare clădiri la CT Samuil Isopescu pentru învățământ dual;

24 Finalizare Grădiniță Ițcani;

25 Investiții noi suprafețe păduri;

26 Aprobare proiect Aqua Park;

27 Montare Roată Panoramică;

28 Interreg Europe – proiect KARMA cu Hamburg;

29 Modernizare locuri de joacă;

30 Implementare proiect CAV – 2 bucăți;

31 Implementare proiecte Insule Ecologice;

32 Demarare lucrări Sala Polivalentă;

33 Finalizare lucrări Baza Sportivă tip I;

34 Acoperirea Patinoarului Areni;

35 Demarare lucrări Tronson III pentru Ruta Alternativă Suceava – Botoșani;

36 Sistem inteligent de planificare a călătoriilor cu Transportul Public Municipal Suceava;

37 Punere în funcțiune a Ștrandului Municipal;

38 Finalizare lucrări încălzire Bazar;

39 Demararea lucrărilor de asfaltare a 30 de străzi de pământ;

40 Realizarea sensurilor giratorii pe Traian Vuia, Obcinilor și zona Selgros;

41 Parcare supraterană Ștefan Tomșa;

42 Parcare supraterană Obcini;

43 Reabilitare termică blocuri – Proiect Guvernamental;

44 Finalizare Cartier Europa – inclusiv gaz metan;

45 Realizare OMD funcțional;

46 Sală sport Școala Gimnazială nr. 10;

47 Creștere eficiență energetică sistem iluminat public pe fonduri AFM ;

48 Canalizație cabluri;

49 Modernizare Sală Consiliu Local;

50 Realizarea Statuii lui Mihail Kogălniceanu;