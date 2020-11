Primarul Sucevei, Ion Lungu, a făcut astăzi în cadrul unei conferințe de presă online un apel disperat către cetățeni să respecte măsurile de protecție anticovid avertizând că dacă se păstrează acest ritm de infectare municipiul Suceava ar putea înregistra la începutul lunii decembrie 6 cazuri active la mia de locuitori când se poate pune problema de intrare în carantină. Lungu a spus că va face tot ce îi stă în putință să limiteze răspândirea acestui virus chiar cu riscul de a deveni insuportabil și de a fi înjurat pe rețelele de socializare. Iată mesajul primarului:

”Dragi suceveni! Din păcate începând de la sfârșitul săptămânii trecute am intrat în scenariul roșu. Cresc numărul de cazuri progresiv în fiecare zi. Marți am ajuns la 3,31 cazuri active la mia de locuitori. Dacă continuăm așa avem toate șansele să ajungem la începutul lunii decembrie la 6 cazuri active la mia de locuitori când se poate pune problema de intrare în carantină conform precizărilor făcute de Departamentul pentru Situații de Urgență la nivel național. Fac un apel din nou la dumneavoastră să respectăm regulile purtatul măștii în primul rând în spații închise deschise pe stradă în spațiile aglomerate în birouri să păstră m distanța socială și igiena personală. Cu riscul de a deveni insuportabil de a fi înjurat pe rețelele de socializare voi face tot ce pot să limităm răspândirea acestui virus și nu în ultimul rând să salvăm cât mai multe vieți omenești. Pierdem oameni dragi în orașul nostru aproape în fiecare zi și niște iresponsabili mă trimit la Constituție că nu respectăm drepturile și libertățile cetățenilor. Aici discutăm de viață și de moarte. Vă implor dragi suceveni să respectăm regulile să ajutăm indirect cadrele medicale din spital care sunt epuizate în urma bătăliei pe care o duc cu acest virus nemilos de peste jumătate de an. Doamne ajută-ne să trecem această perioadă grea această cumpănă din viața orașului nostru”.