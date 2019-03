Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, l-a felicitat pe omul de afaceri sucevean, Ștefan Mandachi, pentru ideea sa de a protesta într-un mod original față de lipsa autostrăzilor în România, prin construirea în mod simbolic la Suceava a unui metru de autostradă. ”Brabo Ștefan! Ai avut o idee deosebită. Toți oamenii politici am ieșit la proteste pentru construirea unei autostrăzi în Moldova. Sigur, am protestat și prin intermediul Asociației ”Moldova se dezvoltă” dar au ieșit și parlamentarii și societatea civilă. Nu e nimic rău în asta. Ai avut o idee deosebită și ai făcut acel filmuleț deosebit care sigur are și o doză de pesimism dar și una de optimism. Este foarte bine realizat. Chiar l-am întrebat cine l-a făcut și mi-a spus că el l-a făcut pentru că are cunoștințe în domeniul filmului pentru că a făcut studii la New York. Felicitări Ștefan! Eu cred că ceea ce ai făcut tu se va rostogoli foarte mult în zilele următoare și cred că toată lumea va înțelege că nu este de glumă cu această autostradă în Moldova. Avem nevoie de autostradă pentru că altfel vom rămâne în zona subdezvoltării și ne vor judeca generațiile viitoare. Ce ai făcut tu va avea sigur urmări pozitive”, a declarat Lungu la evenimentul ”Femei de succes! Performanță la superlativ”.

