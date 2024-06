Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a făcut astăzi o serie de comentarii tăioase după ce candidatul PNL, actualul viceprimar Lucian Harșovschi, a pierdut alegerile pentru funcția de primar în fața social democratului Vasile Rîmbu. Lungu a arătat că deși a fost alături de partid pe parcursul campaniei electorale nu a reușit să-i transfere voturile sale lui Harșovschi pentru că nu a fost folosit deloc în sensul că nu a fost pus pe afișele electorale sau pe pliante, nu a fost invitat la incursiunile pe teren ale viceprimarului și nu a apărut în niciun clip ale acestuia. Lungu a ținut să respingă și acuzele care planează asupra sa cum că ar fi trădat partidul. ”Păcat. Aste este situația. Lucian avea o vorbă că nu împarte victoria cu nimeni vorbă care evident a produs iritare în partid. Eu spun că nici înfrângerea să n-o împartă cu nimeni că văd că se caută țapi ispășitori că nu știu ce făcut Lungu. Ați văzut am fost alături de el, alături de partid în toată campana electorală. Nu e o critică este o realitate. Lucian avea această dorință de a transfera voturile. Nu am avut cum pentru că nu m-a folosit deloc în campanie. Nu m-a pus în niciun pliant, în nici un clip nu m-a luat cu el în teren. Spunea că el nu e omul lui Lungu și eu cum să-i transfer voturi? Păcat”, a relatat Lungu.

”El s-a propus candidat. Eu cu maturitate am făcut un pas lateral dar nu a fost soluția cea mai fericită”

În opinia sa Harșovschi are o mare responsabilitate în pierderea alegerilor și că schimbarea candidatului la Primărie nu a fost cea mai bună soluție. ”Lucian a avut mână liberă. Și-a făcut un sediu de campanie separat nu la partid. Ori oameni importanți din partid, nu eu, dar domnul Balan care a fost șef de campanie la nivel național nu a fost folosit deloc. I-am dat voie să facă ce vrea dar Lucian a spus că victoria nu o împarte cu nimeni. Îl rog nici înfrângerea să nu o împartă cu nimeni că tot aud vorbe de țap ispășitor, că l-a trădat Lungu că nu știu ce s-a întâmplat. Povești. Indiferent cum vrem să judecăm el are o mare responsabilitate. El s-a propus candidat. Eu cu maturitate am făcut un pas lateral dar nu a fost soluția cea mai fericită. Nu am fost obligat dar nu era altă soluție atunci pentru că Lucian candida oricum și de oriunde știm toții asta și atunci am mers pe ideea să nu mai fragmentăm voturile din partid”.

”Marea tragedie este că dacă nu se pierdea municipiul Suceava nu se pierdea nici județul”

Marea tragedie însă, a spus Lungu, este prin această mișcare că s-au pierdut voturi multe pentru Consiliul Județean și pentru președinția Consiliului Județean. ”Marea tragedie este că dacă nu se pierdea municipiul nu se pierdea nici județul. Aici e marea tragedie. Eu de regulă aduceam 10.000 de voturi pentru președinte în oraș. Îmi aduc aminte că în 2008 chiar vreo 25.000 de voturi am adus diferența între președintele Flutur și candidatul PSD-ului. Oricum domnul președinte Flutur a câștigat cu 200 de voturi în municipiul Suceava. Aici a fost marea tragedie a domnului Flutur că s-a pierdut Consiliul Județean. El a pierdut onorabil cu un scor atât de mare cel mai mare scor din țară la Consilii Județene și tot nu a câștigat Consiliul Județean. Restul sunt povești”, a spus primarul Sucevei. El a mai subliniat că a rămas președintele organizației municipale Suceava a PNL pentru că anunțul său inițial a fost doar verbal.