Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, consideră că starea de alertă la nivel national ar trebui menținută și după data de 12 iulie arătând că în lupta cu covidul e nevoie de multă prudență și de ”suflat și în iaurt”. ”Nu sunt eu strategul dar sunt un om prudent de felul meu. Este bine să suflăm și în iaurt. Ați văzut ce ușor se pot întâmpla anumite lucruri apar focare unde nu te aștepți. Au apărut mii de focare de covid pe o insula în Spania cu varianta periculoasă Delta. Pandemia încă nu a trecut deși suntem la zero. Trebuie să fim prudenți să vedem ce se va întâmpla în sezonul rece. Din punctual meu de vedere trebuie menținută starea de alertă”, a spus Ion Lungu.

