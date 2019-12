Primarul Sucevei Ion Lungu a fost astăzi cu colinda la cele două centenare din municipiu Lucia Bohatereț în vârstă de de 102 ani și Elena Manolache în vârstă de 100 de ani. Lungu le-e oferit câte un buchet de flori dar și câte un cadou de Crăciun. ”Am fost astăzi cu colinda la cele două centenare ale noastre: doamna Bohatereț Lucia de 102 ani și doamna Manolache Elena în vârstă de 100 de ani.Cu această ocazie le-am dat în dar câte un buchet de flori și un cadou și le-am transmis toată stima și considerația comunității noastre. Să vă găsească Noul An la fel de sănătoase și optimiste!

La mulți ani, dragele noastre centenare!”, le-a transmis Ion Lungu.