Primarul Sucevei, Ion Lungu, a transmis sincere condoleanțe familiei Steiciuc, după decesul omului de afaceri Mihai Aurel Steiciuc. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul a afirmat că Mihai-Aurel Steiciuc-SAM a fost un om cu o inteligență sclipitoare de la care a avut lucruri bune de învățat. Mihai Aurel Steiciuc s-a stins din viață, ieri, la vîrsta de 65 de ani, după o lungă și grea suferință. Omul de afaceri suferea de inimă. De-a lungul timpului, pe lîngă afaceri, Mihai Aurel Steiciuc a fost implicat și în politică și a fost consilier local și consilier județean.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating