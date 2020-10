Primarul Sucevei, Ion Lungu, regretă profund trecerea în neființă a directorului Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Renato Tronciu. Renato Tronciu s-a stins din viață, în noaptea de 9 spre 10 octombrie, în Spitalul Județean, la vîrsta de 54 de ani, unde a stat internat cîteva săptămîni, după ce a fost depistat pozitiv la COVID-19. Profesorul avea comorbidități. Primarul Sucevei scrie pe pagina sa de Facebook: „Am aflat cu profundă tristețe că eminentul profesor Renato Tronciu, directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, a pierdut lupta cu noul coronavirus, luptă pe care a dus-o cu demnitate! Am inima frîntă, am sperat că se va face bine! Am vorbit cu dumnealui ultima dată duminica trecută și l-am încurajat că totul va fi bine. În această săptămînă am ținut legatura cu soția dumnealui, știind că el se afla într-o stare critică. Am mai pierdut o personalitate a orașului în bătălia cu acest inamic invizibil! DUMNEZEU să-l ierte și să-l așeze în lumea drepților!?” Profesorul Tronciu a fost depistat pozitiv la COVID-19, la debutul noului an școlar, după ce s-a testat într-un program finanțat de municipalitate. La acea vreme, domnia sa făcea apel la profesori să se testeze.