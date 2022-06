Primarul Sucevei Ion Lungu, face un nou apel la populație să permită recenzarea arătând că gradul de recenzare în prezent la nivelul municipiului reședință de județ este de 53,5%. ”Îndemn lumea să colaboreze cu recenzorii. E foarte important să avem o imagine clară și nu are nici un viciu ascuns acest recensământ nu urmărește altceva decât să fie o imagine clară a numărului populației și a locuințelor. Este o datorie civică să permitem acest al recenzorilor și să ajutăm activitatea de recenzare”, a spus Lungu.

