Primarul Sucevei îi invită pe cetățeni la concertele organizate de municipalitate de Zilele Sucevei dar și la concertul extraordinar al Orchestrei Simfonice Suceava care va avea loc duminică, 23 iunie, de la ora 19.00 pe scena Teatrului ”Matei Vișniec” din Suceava. Zilele Sucevei vor debuta duminică cu spectacole ale grupurilor și formațiilor de la școlile din Suceava pe scena amplasată pe esplanada din centrul orașului urmate de concert Andra Gogan. Luni, 24 iunie, pe scenă vor urca Fanfara Bucovina Art, artiști consacrați de muzică populară ziua urmând să se încheie cu un concert Irina Rimes. Tot luni vor fi premiate și cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie iar seara la ”Balada” va avea loc evenimentul ”Seara valorilor bucovinene” în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților unde vor fi onorate 50 de personalități. Marți, 25 iunie, vor concerta artiști locali de muzică pop-dance, DJ Silviu Andrei, Lora și 3 Sud Est. Zilele Sucevei se vor încheia cu un grandios foc de artificii.

