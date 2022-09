Societatea de Transport Public Local Suceava va avea în curând un nou director. Primarul Ion Lungu a declarat astăzi în cadrul conferinței de presă săptămânale că îl vrea la conducerea societății pe Gabriel Petruc, în prezent director în cadrul Primăriei. ”O să-l conving să meargă director la TPL. El nu prea vrea să meargă pentru că stă destul de bine aici la Primărie dar am nevoie de al acolo”, a spus Lungu. El a explicat că a luat această decizie după ce a văzut că în barometrul Băncii Mondiale municipiul Suceava se află pe locul 11 din punctul de vedere al gradului de mulțumire al populației față de transportul în comun. ”Nu sunt mulțumit. Suntem pe locul 11 și nu îmi place la câte eforturi am făcut pentru transportul local. Acolo este o conducere interimară și vom numi o nouă conducere definitivă. A fost acea situație de forță majoră în care domnul Romaniuc pe care îl apreciez foarte mult s-a retras pe motiv de boală și am rămas descoperiți”, a spus primarul.