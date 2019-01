Primarul Sucevei, Ion Lungu, a vizitat-o vineri pe Lucea Bohatereț, cel mai în vârstă locuitor al municipiului reședință de județ având 101 ani. ”Am avut deosebita plăcere să o revăd pe centenara noastră, doamna Lucea Bohatereț. A fost o întâlnire plăcută şi relaxantă.

Mi-a povestit cum a trecut în Noul An uitându-se la televizor la Revelionul Centenar. Periodic, reprezentanți ai Primăriei Suceava, o vor vizita pentru a-i face o bătrânețe mai frumoasă”, a spus Lungu. Lucea Bohatereț, fostă educatoare, a primit la finele anului trecut diploma „Cetățeanul Centenarului” și medalia „ ” dar și diploma de Cetățean de onoare al orașului.