Primarul Sucevei, Ion Lungu, a ținut să-și ceară scuze de la suceveni pentru modul în care s-a intervenit la deszăpezirea municipiului mai ales după încetarea viscolului arătând că respectivul contract expirase pe 15 martie iar societatea și-a dezechipat mașinile de intervenție pregătindu-le pentru perioada de primăvară-vară. ”Vreau să-mi cer scuze în fața sucevenilor pentru problema cu intervenția la deszăpezire și la îngheț. A fost o situație neplăcută. Nu asta este scuza dar nu am fost nici eu în localitate în primele zile și nemulțumirea mea nu este legată numaidecât de zilele de marți și miercuri când a nins abundent și nu se putea interveni. Și au am venit de la București și am făcut 35 de km între Bacău și Roman în șapte ore. Nu se putea interveni asta este realitatea dar eu sunt supărat că a doua zi nu s-a intervenit când trebuia. Sigur în discuțiile avute cu cei de la firma care se ocupă de deszăpezire programul nostru de intervenție este 15 noiembrie- 15 martie. Sigur că nu asta este problema numai că ei au apucat să demonteze acele utilaje care sunt multifuncționale. Iarna le pune lamă iar vara le folosește la măturat și la alte activități. A expirat perioada de vreme rece. Hai să fim realiști nimeni dintre noi nu credea că vine cod roșu de ninsoare în luna aprilie și totuși sunt nemulțumit de modul cum s-a intervenit. I-am certat și îmi cer scuze în fața sucevenilor. Tot binele din tot răul ăsta este că vor lua bani mai puțini de la Primărie pentru că nu au intervenit la deszăpezire. Îmi cer scuze și sper să fim mai vigilenți altă dată să nu se mai întâmple asta”, a declarat Ion Lungu.

