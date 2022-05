Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost prezent astăzi la slujba de pomenire a unor renumiți jurnaliști suceveni în semn de respect și apreciere pentru munca lor. ”Am participat astăzi la o SLUJBĂ DE POMENIRE,la Biserca Mirăuți, a unor personalități din presa suceveană:D umitru Teodorescu, Mircea Motrici, Ioan Cozmei, Dan Gurtesh, Cornel Grosar, Cornel Bumbu, Mugur Geu, Romeo Istrati, Constantin Stefuriuc si alții.

Am vrut să arăt respectul comunității pentru acesti slujitori ai presei sucevene ,care au avut un rol important in implementarea democrației post decembriste in orașul nostru. Dumnezeu sa-i ierte!”, a transmis primarul.