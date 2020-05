Primarul Sucevei, Ion Lungu, le-a solicitat constructorilor care au câștigat licitația pentru asfaltarea străzilor să își cheme angajații la muncă pentru a începe în forță lucrările programate pentru acest an. Ion Lungu a spus că în momentul de față doar o singură firmă din cele patru care au câștigat contractul de asfaltare în Suceava a început efectiv lucrările. „Ne-am propus în acest an să asfaltăm cât mai mult. Din păcate lucrurile nu merg cum trebuie și principala cauză este coronavirusul. Noi avem un contract cu patru firme, cei care au câștigat contractul de asfaltare în Suceava. Din cele patru doar una este la lucru. Celelalte trei nu sunt prezente, pentru că au 65% din muncitori în șomaj tehnic până la 15 mai, pe toată perioada stării de urgență. Și le-am făcut și o hârtie scrisă, să aducă muncitorii la serviciu să putem asfalta. Din păcate mulți au muncitori care sunt din afara zonei de carantină și care intră de multe ori greu din oraș, motiv pentru care nu au forță de muncă suficientă. Plus această măsură de trimitere în șomaj tehnic”, a declarat Ion Lungu.

El a precizat că în acest moment se lucrează la asfaltarea str. Mihai Kogălniceanu, care coboară spre serpentine. De asemenea, în Burdujeni s-a finalizat str. Rândunicii și se lucrează pe alte străzi din Cuza Vodă II. Lungu a mai declarat că s-au finalizat lucrările de asfaltare în sensul giratoriu din zona centrală și se lucrează la cel din zona bazarului. „Mi-aș dori din toată inima să putem să reluăm lucrările de asfaltare pentru că astăzi nu se respectă graficul făcut. Azi nu mai sunt motive să se spună că nu se pornesc stații de asfalt. S-a încălzit afară și eu cred că acest lucru trebuie să se întâmple. Ne vom ține de capul acestor firme să aducă muncitori şi să respectăm contractul de asfaltare care a fost licitat”, a mai declarat Lungu.