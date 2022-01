Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că a avut o întâlnire cu Comisia tehnică desemnată de Consiliul Local pentru realizarea Temei de proiectare la Pădurea Parc –Zamca în care a fost prezentat draftul documentației. ”Am fost mulțumit de ce am văzut. M-a bucurat faptul că sunt prevăzute foarte multe intrări dinspre toate zonele orașului, George Enescu, Ițcani, Obcini, Zamca. Vom face acolo un parc de aventură, amenajăm locuri de joacă, alei, etc. Ne dorim în Ședința ordinară a lunii februarie 2022,sa aprobăm in Consiliul Local Tema de Proiectare pentru Pădurea Parc Zamca”, a declarat Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating