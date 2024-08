Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a declarat astăzi mulțumit de ritmul în care merg lucrările la noua autobază pentru transportul electric metropolitan de pe strada Traian Vuia. ”Am fost pe șantier. Se lucrează bine la noua platformă. Avem noroc că sunt două firme bune și puternice care lucrează acolo, General Construct și Conbucovina. Chiar dacă termenul de execuție este de 15 luni eu sunt convins că firmele vor termina mai repede”, a spus Lungu. Noua autobază se construiește cu fonduri europene atrase prin PNRR valoarea investiției fiind de 1.653.373 euro.

Lucrările la autobaza constau în: demolări clădiri existente, amenajare platformă betonată, amenajări exterioare (zone verzi și împrejmuire), instalații electrice pentru 50 de stații standard de încărcare autobuze electrice, fundație pentru stațiile de încărcare, instalații electrice iluminat exterior, instalații sanitare – hidranți exterior, stații de pompe, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, amenajări drumuri și trotuare, echipamente exterioare (barieră de acces, rastel bikesaharing, stâlpi de iluminat și hidrant exterior), marcaje și semnalizare rutieră. Lucrările la stații de încărcare rapidă pe traseu includ: executarea de lucrări de amenajare teren pentru instalare stații de încărcare rapidă pe traseu, fundație pentru stația rapidă și spațiu pentru staționare autobus pentru încărcare. Vor fi amenajate 8 locații, câte o locație la nivelul fiecărui partener.