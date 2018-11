Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a declarat mulţumit de modul în care firma de salubrizare Diasil Service s-a pregătit pentru intervenţiile pe timp de iarnă. Lungu a trecut joi în revistă flota de utilaje ale companiei sucevene alături de managerul acesteia Anton Curelariu, de asociatul său, Costel Corneanu de la firma Ritmic şi de viceprimarul Lucian Harşovschi.

Lungu: „Mă bucură faptul că de la an la an sunt utilaje noi apărute”

„Mă bucură faptul că de la an la an sunt utilaje noi apărute şi un lucru pe care-l avem în discuţie la Suceava este intervenţia pe alei, pe străzi mai înguste. Iată că aceste maşini de garabarit mic pot interveni pe alei mici, pe străduţe mici, pe trotuare pentru a asigura condiţii de circulaţie normale în această iarnă în Suceava. Mă pot declara mulţumit de ceea ce văd la faţa locului şi sperăm ca nici în acest an să nu avem probleme deosebite”, a spus Lungu. Primarul a subliniat că a discutat mai aplicat cu managerul Diasil despre protejarea copacilor, al spaţiului verde la folosirea antiderapantului pentru deszăpezire. „Un lucru pe care îl discutam aici cu domnul Curelariu este cum putem proteja spaţiile verzi şi în speţă arbuştii de pe marginea străzii, florile pe care le avem, bulbii de lalea pe care i-am plantat ca să nu păţim ca în anii trecuţi când am dat pe margine cu antiderapant să nu-i distrugă. Domnul Curelariu îmi explica că a făcut nişte adaptări la aceste maşini mici în aşa fel încât sarea să fie dată cât mai aproape de pământ pentru a nu se împrăştia pe o suprafaţă destul de mare. Voi avea şi discuţii suplimentare cu cei de la domeniul public să facem o strategie comună pentru a nu păţi cum am păţit în primăvară în zona Palatului Administartiv unde mulţi arbuşti, spaţii vezi au fost distruşi”,a explicat primarul. Ion Lungu a spus că la deszăpezire vor avea prioritate străzile principale.

Curelariu: „De când Diasil a preluat salubrizarea stradală s-a preocupat permenent de îmbunătăţirea activităţii şi a dotării cu utilaje monitorizând în acelaşi timp cu atenţie şi nemulţumirile cetăţenilor”

La rândul său Anton Curelariu a ţinut să sublinieze că de patru ani de când Diasil a preluat salubrizarea stradală s-a preocupat permenent de îmbunătăţirea activităţii şi a dotării cu utilaje monitorizând în acelaşi timp cu atenţie şi nemulţumirile cetăţenilor. „Noi ne-am dotat în aşa fel încât să putem face faţă pentru asigurarea unei circulaţii moderne în oraş. Unde suntem în urmă şi nu putem interveni noi cei de la Diasil este cetăţeanul care trebuie să-şi facă şi el datoria în faţa blocului, pe alei de intrare în locuinţe, dar şi agentul economic care îşi desfăşoară activitatea şi aşteaptă ca firma de salubrizare să vină şi să dea zăpada din uşă. Aici mai trebuie făcută multă conştientizare în oraş şi noi o să ne implicăm în conştientizarea populaţiei”, a spus Curelariu. Managerul Diasil a menţionat că pentru protejarea spaţiilor verzi şi copacilor de acţiunea nefastă a materialului antiderapant a găsit soluţia. „În ceea ce priveşte protejarea spaţiilor verzi toate sărăriţele sunt dotate cu şnecurile aproape de teren, de pământ, de asfalt şi cu protecţie de cauciuc în jurul şnecurilor în aşa fel încât sarea să vină numai pe trotuare fără să ajungă pe spaţiul verde. În situaţii deosebite de calamitate, de zăpezi foarte mari nu mai putem spune că se poate întâmplacă nu e din vina sărăriţei. În rest ne angajăm că iarna asta să fie bine iar datoriile Primăriei să fie date la timp”, a mai spus Curelariu.

Flota Diasil compusă din 34 de utilaje

Diasil Service dispune în această iarnă de o flotă de 34 de utilaje din care 29 de autospeciale multifuncţionale dotate cu plug, două încărcătoare frontale şi trei motofreze de zăpadă pentru trotuare. Din cele 29 de autospecial cu plug 21 sunt pentru străzi principale, 4 pentru străzi înguste şi 4 pentru trotuare. Stocul de material antideparant este compus din 1.440 de tone de sare, 250 de tone de nisip şi clorură de sodiu la cerere. Începând de joi, 15 noiembrie atât la sediul Diasil cât şi la Primărie funcţionează dispeceratul pentru intervenţii după un program non stop. Se poate suna la Diasil- 0731-996856 şi la Primărie 0230-212696 interior 154254.