Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a arătat nemulțumit de faptul că Ministerul Tineretului și Sportului nu ia decizia de a descentraliza cluburile sportive asta în condițiile în care acestea sunt susținute financiar de către autoritățile administrației publice locale. El a spus că a avut o întrevedere la București cu reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării pe tema descentralizării întrevedere în urma căreia a primit o adresă de la ministrul sportului Eduard Novak prin care solicită date despre cluburi, secțiile sportive și finanțările primite. ”Nu mai vreau să comentez. Am trimis de n ori aceste date dar vedem că e o temporizare, o tragere de timp”, a spus Lungu. El a subliniat că a cerut de la Ministerul Sportului preluarea CSM Suceava și de la Ministerul Educației transferul Palatului Copiilor arătând că la CSM Suceava Primăria a alocat an de an în ultimii 19 ani în jur de 1,5 milioane de euro pentru funcționare fiind principalul finanțator. ”Eu zic că ar toate argumentele să fie transferate aceste cluburi. NU ar trebuie să fie nicio problemă pentru că am arătat dorința și capacitatea de sprijini și finanța sportul sucevean. Sper să obținem acordul într-un final. Vin oameni la mine și e o chestiune jenantă la baza sportivă Unirea unde nu putem interveni. Acolo trebuie intervenții rapide la băi, la utilități. Din păcate nu putem face nimic”, a mai spus Ion Lungu.