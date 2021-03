Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, la Radio Top, că din cauza crizei sanitare, nici anul acesta, la fel ca-n 2020, nu va putea păstra tradiția împărțirii de sarmale, pâine și apă pelerinilor veniți în iunie, de Sînziene, la hramul orașului. Primarul a afirmat: „Sunt convins că nici în acest an nu voi avea posibilitatea de a le oferi sarmale și apă credincioșilor. Așa cum au spus specialiștii, s-ar putea ca lucrurile să revină cât de cât la normal de-abia prin toamnă. Totul ține de ritmul de vaccinare anti-COVID. Se merge pe acea teorie că dacă reușim să imunizăm cel puțin 70% din numărul de cetățeni, din septembrie am putea avea o viață cât de cât mai normală. De aceea, cu siguranță, nici în iunie 2021, nu vor fi manifestări de Zilele Sucevei”. Săptămâna trecută, Ion Lungu a recomandat populației să nu ofere mărțișoare de 1 martie și flori de 8 martie, pentru a nu intra în contact unii cu alții.

