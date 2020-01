Primarul Sucevei Ion Lungu nu este supărat că municipiul pe care-l conduce nu a primit nici un leu din sumele pe care Consiliul Județean le-a repartizat marți pentru echilibrarea bugetelor locale. Lungu a declarat miercuri în conferința de presă săptămânală că a renunțat la banii care i s-ar fi cuvenit în favoarea comunelor mici și sărace în semn de solidaritate cu acestea. El a spus că oricum sumele pe care le-ar fi primit Suceava ar fi fost mici și nu ar fi însemnat mare lucru în bugetul consolidat însă pentru o localitate mică ar putea practic să-i dubleze veniturile proprii.

”Am avut o discuție cu domnul președinte Flutur. Sigur nu ne dă nici pe noi banii afară din casă. Într-adevăr prin majorarea cotei din impozitul pe salarii de la 41,75% la 63% Primăria câștigă niște bani cam 30 de milioane de lei în plus față de anul trecut. Sigur nu ne ajung banii nici nouă însă în același timp dacă vreți este o solidaritate cu primarii din județ, din comune în mod special. 100. 000 de lei la Primăria Suceava nu este o sumă enormă deși orice leu este important. Ori dacă merge la o comună cu 100.000 de lei îi dublezi veniturile proprii. Ca atare am fost de acord ca în semn de solidaritate cu primarii din toate partidele politice am spus că renunț și nu mă supăr că nu ni s-au dat 2, 3 sau 500.000 de lei care unde ne găseau acolo ne lăsau. Nu că nu sunt importanți dar că dintr-un spirit de solidaritate cu comunele mai mici mai sărace din județ am renunța la acești bani și nu avem nici un fel de supărare”, a declarat Lungu.

De menționat că municipiul Suceava a fost singura localitate din cele 114 ale județului care nu a primit nici un leu din sumele pe care Consiliul Județean le-a repartizat pentru echilibrarea bugetelor locale. Consiliul Județean a împărțit primăriilor din județ în ședința de marți, 28 ianuarie suma de 27,4 milioane de lei.