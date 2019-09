Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este optimist în legătură cu viitorul echipei de fotbal Foresta odată cu venirea la timonă a noului antrenor, Petre Grigoraș. Lungu a avut în această seară o întâlnire cu Grigoraș pe care l-a asigurat de tot sprijinul Primariei, al Consiliului Local si al său personal. ”Am avut o intalnire cu noul antrenor al Forestei Suceava, domnul Petre Grigoraș.

L-am asigurat de tot sprijinul primariei,al Consiliului local si al meu personal. Cu el pe banca tehnica avem certitudinea ca vom reveni in Liga a ll a, la fotbal.

Bun venit la Suceava Petre Grigoras!”, a declarat Lungu.