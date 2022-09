Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că pregătește împreună cu directorul general al SC Ambro SA, Paul Koller, constituirea Clubul francofon al oamenilor de afaceri din Suceava. Lungu a făcut anunțul după ce a participat la invitatia Camerei de Comerț, Industrie si Agricultură franceze în România, la Gala CCIFER 2022 de la București.

”La eveniment au participat oameni de afaceri reprezentativi, parlamentari, ministri și nu in ultimul rând Primul-ministru al României Nicolae Ciucă care a avut o alocuțiune în cadrul evenimentului. Am fost inviat să particip la acest eveniment datorită faptului că Primăria Suceava a câstigat competiția „Orașe Durabile 2022” organizată de Ambasada Franței. Am avute scurte inrevederi cu ambasadoarea Frantei in România ,Excelenta Sa doamna Laurence Auer, care este Cetațean de Onoare al municipiului Suceava si cu președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură franceze in România François Coste. O delegație a municipalității sucevene va participa la un schimb de experiență pe probleme administrative, în luna octombrie in orașul francez Grenoble.

În luna mai a avut loc la Suceava un Maraton de business organizat de Camera de comert franceză in România.

Acest lucru arată buna colaborare intre municipaliate si Ambasada Frantei pe de o parte și Camera de comerț franceză in România pe de altă parte. Împreuna cu domnul Paul Koller, directorul general la SC Ambro SA Suceava, vom consitui Clubul francofon al oamenilor de afaceri din Suceava”, a declarat Ion Lungu.