Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, la Radio Top, că aproximativ 10 angajați din „punctele fierbinți” ale Spitalului Județean ar putea deveni cetățeni de onoare ai orașului, pentru implicarea activă de după declanșarea epidemiei de coronavirus. Primarul a afirmat: „Vreau să fac pentru niște oameni de la spital, devotați, o chestie minimă, care nu aduce nici un avantaj material, dar măcar ca stimă a comunității. Vreau să fie Cetățeni de onoare, în mod special oamenii de la laboratorul de biologie moleculară care de jumătate de an lucrează la foc automat. Sînt obosiți, sleiți de puteri. Au fost oameni din spital care s-au sacrificat și au stat jumătatea asta de an zi și noapte la serviciu. Și acei oameni chiar sînt niște eroi pentru comunitatea noastră”. Ion Lungu a precizat că și directorul Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, ar putea fi declarat Cetățean de Onoare pentru rolul jucat după izbucnirea crizei sanitare. Primarul a spus: „Unul din cei 10 ar putea fi Ovidiu Doroftei. S-a implicat total în timpul carantinei. S-a infectat și el. A fost pozitivă toată familia lui, însă a gestionat foarte bine lucrurile, mai ales în perioada de carantină, în perioada de izolare”. Tot la Radio Top, Ion Lungu a avut cuvinte de laudă și la adresa prorectorului Universității „Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian. Primarul a arătat: „Toată stima și considerația mea pentru Mihai Dimian. După declanșarea epidemiei a fost un om echilibrat și util. Are respectul comunității, pentru că s-a implicat. Pe lîngă funcția sa de prorector, s-a cunoscut, a făcut o figură foarte frumoasă în perioada carantinei. S-a implicat din toate punctele de vedere: organizatoric, material, ș.a.m.d.”.

