Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că astăzi a fost depusă la Tribunal a cererea de înscriere pentru Asociația Intercomunitară Zona Urbană Funcțională (ZUF) Suceava, al cărei proiect principal va fi înființarea transportului metropolitan, ecologic și economic.

Lungu a dezvăluit că prin ZUF municipalitatea suceveană va promova pentru a fi finanțate din fonduri europene poroiecte de dezvoltare în valoare de 511,9 milioane de euro.

Proiectele vor viza patru domenii de activitate – “Oraș verde și rezilient”, “Oraș competitiv”, “Oraș just și incluziv”, “Oraș bine guvernat”.

“Oraș verde rezilient” înglobează proiecte de 300 de milioane de euro ce vizează ”Mobilitate urbană durabilă”, “Neutralitate energetică”, “Reducerea Poluării Aerului și Riscurilor Climatice”.

“Oraș competitiv” cuprinde proiecte pentru “Infrastructură publică de calitate”, “Valorificarea terenurilor și clădirilor pentru investiții strategice” și pentru “Încurajarea inovației a start-up-urilor și forței de muncă calificate”.

”Oraș just și incluziv” înglobează proiecte pentru ”Acces facil al tuturor la servicii publice de calitate” și pentru ”Implicarea societății civile și a cetățenilor în dezvoltarea urbană”.

”Oraș bine guvernat” vizează proiecte pentru ”Digitalizarea administrației publice” și ”Reducerea birocrației și adaptarea serviciilor la nevoile cetățenilor”.

Din Zona Urbană Funcțională Suceava fac parte localitățile Suceava, Șcheia, Moara, Ipotești, Bosanci, Salcea, Adâncata, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

Proiecte Prioritare ZUF pentru Municipiul Suceava, în perioada 2021-2027:

1. Transport Metropolitan

2. Ruta alternativa Suceava – Botoșani

3. Varianta Ocolitoare nr. 2 Suceava

4. Reabilitare rețele termice

5. Sală Polivalentă

6. Parcări subterane

7. Campus universitar

8. Parc Industrial

9. Curtea Domnească

10. Parc Șipote

11. Amenajare pădure Zamca

12. Aqua Parc Suceava

13. Parc fotovoltaic Termica

14. Modernizare școli

15. Construire creșe

16. Construire grădinițe

17. Modernizare străzi

18. Pasaje subterane

19. Construire locuințe sociale

20. Reabilitare energetică clădiri publice

21. Reabilitare energetică clădiri rezidențiale

22. Modernizare Complex Bazar

23. Reabilitare Policlinică Areni

24. Reabilitare Bază Sportivă Unirea

25. Îndiguiri râul Suceava