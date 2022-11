Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat, la Paris, la invitația concernului <Rossmann>, la sărbătorirea împlinirii a 100 de ani de la înființarea grupului care deține și combinatul <Ambro>. În timpul evenimentului, primarul i-a înmînat președintelui concernului francez, Bernard Rossmann, titlul de <Cetățean de Onoare al municipiului Suceava>, aprobat anul trecut de către Consiliul Local. Titlul i-a fost acordat pentru 25 de activitate în România și realizarea de investiții în valoare de peste 100 de milioane de euro la <Ambro>. De asemenea, Ion lungu i-a oferit lui Bernard Rossmann medalia aniversară <630 de ani de atestare documentară a orașului Suceava> și medalia aniversară <500 de ani de la sfințirea Bisercii Sfîntul Gheorghe de la Mănăstirea Sfîntul Ioan cel Nou>. Președintele grupului Rossmann a vizitat biserica. Fostul director economic al <Ambro>, primarul Lungu a menționat că, la ora actuală, combinatul este cel mai mare agent economic din oraș, din punct de vedere al cifrei de afaceri și are 600 de salariați. El a mai spus: „În acest an s-au împlinit și 60 de ani de la înființarea AMBRO SA – fostul CCH Suceava. Pe tortul aniversar era scris: ROSSMANN 100 ANI! AMBRO 60 ANI!”

