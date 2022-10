Primarul Sucevei, Ion Lungu, a prezentat astăzi în cadrul conferinței de presă primele planșe din proiectul Sălii polivalente de 5.000 de locuri , de la Suceava.

Sala polivalentă va fi compartimentată într-o incapere mare unde vor desfășura meciurile oficiale, cu particioarea spectatorilor și o încapere de capacitate redusă pentru antrenamente ,pentru economii la utilităti.

”Ne dorim să inceapă lucrările de construcții până la sfârșitul acestui an. A fost luat avizul de la ISU ,mai avem de luat de la Agentia de mediu unde suntem in procedura,dupa care vom elibera Autorizația de Construire”, a declarat Lungu.