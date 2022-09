Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că va propune Consiliului Local majorarea indemnizației pentru premierea ”cuplurilor de aur” care împlinesc 50 de ani căsătorie de la 500 de lei la 1.000 de lei de familie. Lungu a arătat că premiile nu au mai fost indexate de cinci ani subliniind că din cauza inflației suma de 500 de lei care se dă în prezent este mică în comparație cu ceea ce au făcut aceste familii pentru comunitate de-a lungul anilor. În acest an Primăria Suceava a sărbătorit 200 de ”cupluri de aur” iar din 2005 până în prezent 1.795. ”Este o minimă recunoștință și un minim respect pentru cei care au construit orașul nostru, care sunt modele pentru comunitatea noastră și pentru familiile tinere”, a spus Lungu.

