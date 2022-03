Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, recomandă cetățenilor să poarte masca de protecție în spațiile închise chiar dacă nu mai există această obligativitate subliniind că el va purta masca în continuare ”din respect pentru cei care cu care intru în contact”. ”Chiar dacă starea de alertă a fost ridicată eu mă număr printre cei care vor purta mască în continuare în spațiile închise din respect pentru cei cu care intru în contact. Nu înseamnă că începând cu data de azi nu mai există coronavirus. Vom vedea pe parcurs cu rata de infectare. Din respect pentru cei cu care intru în contact voi păstra și voi purta în continuare mască în spațiile închise. Nu m-am îmbolnăvit în acești doi ani de zile de coronavirus și un lucru important în acest sens l-a avut și masca pe care am purtat-o întotdeauna. Am aflat ulterior că am fost în contact cu persoane care erau bolnave care era pozitive și nu m-am îmbolnăvit deci masca este un mijloc bun de protecție și recomand în continuare în spațiile închise să se mai poarte masca până ne convingem că această pandemie a încetat”, a spus Lungu.