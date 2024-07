Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, respinge variantele ca stadionul Areni să fie folosit de către echipele de fotbal Șoimii Gura Humorului sau Cetatea 1932. Lungu a dezvăluit faptul că recent primarul comunei Păltinoasa i-a solicitat să pună la dispoziție stadionul Areni pentru Șoimii Gura Humorului. ”A venit la mine domnul primar de la Păltinoasa care este patron sau finanțează prin firmele lui echipa de fotbal de la Gura Humorului și a solicitat să-i punem la dispoziție stadionul Areni. I-am spus da numai dacă schimbă denumirea într-o echipă din Suceava. Nu putem noi să dăm stadionul de la Suceava pentru Șoimii Gura Humorului. Am propus să facă aceste diligențe la FRF iar în măsura în care va aduce această schimbare voi avea discuții cu primarul ales domul Rîmbu cu Consiliul Local să vedem ce este de făcut”,a spus Lungu.

De asemenea, Ion Lungu respinge și posibilitatea ca echipa Cetatea 1932 înființată de fostul vicepreședinte al ACS Foresta, Marian Bordeianu, să evolueze pe Areni. ”La fel Cetatea 1932. Nu știu de unde a apărut. Să fie sănătoasă dar domnul Bordeianu care mai dă replici prin ziar face parte din lista lungă a acelor care au îngropat fotbalul sucevean. El nu este nou în fotbalul sucevean. Domnul Bordeianu a mai fost, el este pe pomelnicul acela lung de persoane care au contribuit la îngroparea fotbalului sucevean. Eu ca primar mi-am făcut datoria și i-am dat bani. Nu sunt de acord ca o echipă care nici nu e înscrisă în Liga 4 să blocheze stadionul Areni. Stadionul Areni este al sucevenilor, al tuturor celor care au nevoie de el dar nu putem să băgăm o echipă privată care vine la Primărie să ia stadionul gratuit și din spate ia banii la părinți că le antrenează copiii. Nu putem face acest lucru. Eu sprijin și voi sprijni cât voi putea din toate funcțiile fotbalul sucevean dar trebuie să fim realiști și să mergem pe o idee care să poată duce să avem în perspectivă o echipă performantă de fotbal la Suceava”, a încheiat primarul Sucevei.