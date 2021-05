Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a făcut un apel către angajatori să dea facilități salariaților pentru a-i motiva să se vaccineze. Totodată, primarul a făcut apel și către personalitățile municipiului și ale județului Suceava din toate domeniile de activitate să-i convingă pe oameni să se imunizeze arătând că în clasamentul național județul Suceava se află pe ultimul loc cu 10% din populație vaccinată. ”Fac un nou apel la angajatorii din domeniul public și privat, la personalități să convingă salariații să se vaccineze, să le dea niște facilități gen să-i învoiască de la serviciu în ziua în care merg să se vaccineze sau alte facilități în așa fel încât să-i determinăm pe oameni că este bine să se vaccineze ca să avem o rată de imunizare cât mai bună”, a declarat Lungu. El a arătat că până acum în municipiul Suceava s-au vaccinat 41.991 de persoane din care 29.605 cu Pfizer, 8.303 cu Moderna și 4.081 cu Astra Zeneca. Procentual 27% din populația Sucevei a fost imunizată până în prezent.

