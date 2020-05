Primarul Suceavei, Ion Lungu, s-a arătat deranjat de afirmațiile făcute în spațiul public de viceprimarul Marian Andronache potrivit cărora dezinfecțiile care s-au făcut pe străzile și trotuarele municipiului pentru eliminarea coronavirusului nu au fost eficiente. Lungu consideră că nu este corect, mai ales din partea unui salariat al Primăriei, să aibă o asemenea atitudine arătând că ”și dumnealui la domeniul public a stropit locurile de joacă cu aceste soluții”. ”Am văzut puncte de vedere si mai mult am vazut si pe domnul viceprimar Andronache pe care eu il respect, am văzut că are anumite îndoieli și chiar în cursul zilei de ieri mi-a adus un referat în care cerea să montăm un asemenea tunel la domeniul public. Sigur nu inventăm noi roata, inclusiv acțiuni de dezinfecție au fost făcute în toată țara, au fost făcute în toată lumea iar acum sunt alte puncte de vedere. Sigur că măsuri de dezinfecție vom mai face în Suceava. Este vremea a căpușelor, a țânțarilor, a musculițelor, vom fi mai prudenți dar să aruncăm așa o anatemă că am stropit degeaba în oraș, nu cred ca este corect, mai mult din partea unui salariat al Primăriei, care și dumnealui la domeniul public a stropit locurile de joacă cu aceste soluții. Deci eu continui să cred că dacă noi am reușit în Suceava și am redus numărul persoanelor infectate de la 1,97 în data de 11 aprilie pana la 1, 81 până când s-a ridicat carantina, și aceste dezinfecții pe spațiul public, pe domeniul public, la locurile de joacă, spațiile verzi, pe străzi, pe casa scării au avut un rol important”, a spus Ion Lungu.