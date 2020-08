Președintele Organizației Municipale Suceava a PNL, Ion Lungu, a declarat astăzi că filiala a adunat lejer 10.200 de semnături pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale. El candidează pentru al cincilea mandat de primar. Ion Lungu a afirmat: „Cu mare lejeritate am strîns semnăturile pentru candidatura mea și pentru Consiliul Local. Noi ne-am depus primii candidaturile, în cursul zilei de luni”. Primarul a adăugat: „Azi dimineață mai aveam un teanc de semnături. Iată un semn că oamenii ne acceptă și doresc în continuare să conducem orașul”.

