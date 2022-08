Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea să atragă fonduri europene pentru digitalizarea unitaților de invățămînt. El a avut discuții pe această temă la București cu ministrul cercetării,Inovării și digitalizarii, Sebastian Burduja. ”Am avut o intîlnire la Ministerul Cercetarii,Inovării și Digitalizarii cu domnul ministru Sebastian Burduja. Am discutat posibilitatea de a promova proiecte din domeniul digitalizării in perioada următoare în colaborare cu specialiști din cadrul ministerului. Avem posibilitatea să promovăm proiecte în domeniul digitalizării pe Programul Operational Regional unde avem prealocată suma de 2.766.705,91 euro, pe PNRR și de asemenea în cadrul proiectului „100 de orașe europene inteligente și neutre climatic pană în anul 2030”. De asemenea am discutat cu domnul ministru să accesăm fonduri in domeniul digitalizării pentru unitațile de invățămînt ,un proiect integrat ,în colaborare cu ministerul digitalizării și ministerul educației”, a declarat Lungu.