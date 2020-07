La Cîmpulung Moldovenesc nu se pune problema închiderii fabricii de lactate „Rarăul”, ce aparține de grupul francez Lactalis. Mai mult, de curînd, numărul salariaților s-a mărit, iar pentru 2020 au fost programate investiții în valoare de 2 milioane de euro. Afirmațiile au fost făcute de primarul Cîmpulungului, Mihăiță Negură, într-o intervenție telefonică la Radio Top. Primarul a declarat: „Chiar săptămîna trecută am avut o întîlnire cu directorul de la „Rarăul”, Cătălin Mateescu, pe un subiect de autorizație de construcție. Dumnealului chiar m-a informat că Lactalisul în 2020 va investi 2 milioane de euro în dezvoltarea capacității industriale. Pînă la ora actuală, 70% din această sumă s-a materializat în ceea ce și-au propus ei ca obiective de investiții. Mai convingător este și faptul că au angajat săptămîna trecută încă 5 persoane, care s-au adăugat celor 243 de salariați ai firmei „Rarăul” deja existenți. Deci, nu este nici o problemă la Cîmpulung. Din contră, lucrurile sînt într-o direcție foarte, foarte, foarte bună”. Mihăiță Negură a mai spus că firma „Rarăul” este cel mai mare angajator din zonă, fiind urmată de o unitate care produce articole pentru grupul Renault și care are tot peste 200 de angajați. Amintim că Lactalis a decis închiderea fabricilor LaDorna din Floreni și Vatra Dornei.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating